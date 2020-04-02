Yasadışı sanal bahis oynatarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli şahıs yakalandı
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Erzurum, 3. Sayfa

Yasadışı sanal bahis oynatarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli şahıs yakalandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi, Erzurum Emniyet Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, ortak yürüttüğü soruşturmalar sonucunda İnternet üzerinden sanal bahis oynatarak nitelikli dolandırıcılık yapan 4 şüpheli şahıs polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon...

02.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:50
Yasadışı sanal bahis oynatarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli şahıs yakalandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi, Erzurum Emniyet Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, ortak yürüttüğü soruşturmalar sonucunda İnternet üzerinden sanal bahis oynatarak nitelikli dolandırıcılık yapan 4 şüpheli şahıs polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Antalya, Çanakkale ve Adana'da sanal bahis oynatma amacıyla sosyal medya sitelerinde reklam veren şahıslar, internet üzerinden yasadışı bahis oynanmasına da neden olarak üç kişiyi dolandırdı. Ekiplerin uzun süren siber takipleri sonucu şahısların internet üzerinden yasadışı bahis oynattıkları ortaya çıktı.

Şüphelilere ait banka hesaplarında da farklı zamanlarda ve değişik miktarlarda para hareketlerinin olduğunun tespit edilmesi sonucu zanlılar Erzurum'da yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslardan ikisi adli kontrol altına alınırken 2 şüpheli zanlı ise tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

Operasyonda suç işlemek amacıyla kullanılan çok sayıda dijital alete ise polis ekipleri tarafından el konuldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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