YASADIŞI BAHİS OPERASYONUNDA TUTUKLANAN ŞÜPHELİ: PİŞMAN DEĞİLİM

ISPARTA (DHA) - ISPARTA'da yasadışı bahis sitelerinden gelir elde ettiği şüphesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tutuklanan şüpheli E.B. "Pişman değilim" dedi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda yasadışı gelir elde etmek için vaatlerle mağdurların kimlik bilgilerini alan, sahte hesap, mail, para hesapları oluşturan, yasadışı bahis sitelerinden gelir elden şüphelileri tespit etti. 4 Kasım'da kent girişinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri, ofis ve aracında yapılan aramada dijital materyal, doküman gibi suç delillerine el konuldu.Gözaltına alınan şüpheliler, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 6 şüpheliden E.B ve E.A. tutuklandı. 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan E.B, gazetecilerin sorusuna "Pişman değilim" yanıtını verdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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