Yaşadıklarını şarkı yaptı Hilal Özdemir son dönemdeki yaşanmışlıklarını, zor günlerini kaleme alarak hayatının bu sürecini özetleyip şarkı yaptı.

Özdemir'in 'Her Şeye Rağmen' adlı single'ın yapımcılığını Düet Yapım üstlendi. Sözleri Özdemir'in kendisine, müziği ve düzenlemesi de Hakan Açıkalın'a ait şarkı, 2K Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı. Şarkının video klibinde ise yönetmen koltuğuna Eren İşçioğlu oturdu. İşte Özdemir'in kaleme döktüğü 'Her Şeye Rağmen' şarkısının sözleri: & ;











Kaynak: Snob Magazin