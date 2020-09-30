Yaşadıklarını göz yaşları dökerek anlattı

Maddi imkansızlıklar nedeni ile Sivas'ta bir köye çobanlık yapmaya gelen ailenin dramı duygulandırdı.

Maddi imkansızlıklar nedeni ile Sivas'ta bir köye çobanlık yapmaya gelen ailenin dramı duygulandırdı. Anne yaşadıklarını anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan Reyhan ve Salih Yener çifti 16 yaşındaki oğullarını da yanlarına alarak Sivas'ta bir köye geldi. Aile köyde 2 ay çobanlık yaptı ancak emeklerinin karşılığını alamadı. Paralarını alamadıkları için mağdur olan Yener ailesinin bir süre sonra oğulları da rahatsızlandı. Kent merkezi Kızılırmak mahallesi İmaret sokakta müstakil bir ev kiralayan anne Reyhan Yener ve baba Salih Yener, oğullarını hemen hastaneye götürdü. Gence yapılan tahliller sonucunda şeker hastalığı tanısı konuldu ve hastaneye yatırıldı. Baba hastanede oğlunun yanında kalırken anne ise bir yardım kapısı aramaya başladı. Sivas'ta faaliyet gösteren ve 40 kadından oluşan yardım ekibi aileye el uzattı. "Bir Elde Sen Uzat Gönüllü Yardım Grubu" ailenin durumunu duyar duymaz harekete geçti. Evinde eşya olmayan aileye eşya yardımı yapan grup gıda, kıyafet, fatura gibi ihtiyaçları da giderdi. Anne Reyhan Yener yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Çocuğu sıkıntıdan hasta oldu, komada kaldı

Anne Reyhan Yener gözyaşları içinde, oğlunun sıkıntıdan şeker hastalığına yakalanarak komada kaldığını belirterek, "Ben Adapazarı'ndan geldim. Durumum çok kötü. Köye gittim çobanlık yaptım. Orada 2 ay kaldım. Harmana kalmadık. Paramızı da vermediler. Oradan bu tarafa geldik bizde. Bir iş bulursunuz, eşin bulur orada Sivas'a git dediler. Çocuğumda da şeker var, sıkıntıdan mı oldu bilemedim. Mum gibi eridi çocuğum. Eşim çocuğa ne oldu birden biri mum gibi eriyor, zayıfladı dedi. Evi tuttuk daha oturmadan hastaneye gittik. Hastane de kan aldılar, iğne yaptılar çocuğuma. Oradan alıp Araştırma Hastanesine getirdiler. Çocuğun komaya girdi 1 ay kalacak dediler. Doktorlar babasına sıkıntıdan mı oldu diye soruyorlar. Oğlumun her şeyini hastaneye koşarak götürüyorum. Çocuğum eriyor, bende çok kötü oluyorum. Hastanede bakıyorlar çocuğuma, Rabbim razı olsun. Evde eşyam yoktu. Rabbim razı olsun devletimizden, insanlardan, vatandaşlardan eşya getirdiler. Mutluyum, teşekkür ederim. Çok dua ediyorum. Sürekli burada kalacağım. Benim gidecek yerim yok, kalacak yerim yok" şeklinde konuştu.

Aileye 40 kadından oluşan yardım grubu el uzattı

Yardım grubu üyelerinden Merve Gündoğdu, aile için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, "Ablamız bize birinin aracılığı ile ulaştı. Biz Sosyal Hizmetlerden önce araştırmasını yaptık. Daha sonra da evine geldik, inceledik. Gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu anladık. Daha sonra Bir Elde Sen Uzat ekibimizle paylaşımlarımızı yaptık. Sağ olsunlar bizim destekçilerimiz çok fazla. Bize destek oldular. Eşyalarını bugün yerleştiriyoruz. Çocuğu şeker hastası ve hastanede yardımcı olan hemşire arkadaşlarımız var, onlarda o şekilde yardımcı oluyorlar. Çocuğun bu gün kıyafetleri gelecek. Bizde elimizden geleni yapıyoruz. Bize destek olanlara sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Üyelerden Şenay İlkörücü ise, "Teyzemiz Adapazarı'ndan gelmiş. Sivas'ta da oğlu hastalanınca hastanede kalmak zorunda kalmış. Bizde kendilerine ev temin ettik, kiralarını ayarladık. Eşyaları yoktu, eşyalarını gönderdik. Teyzemizde çok sevindi mutlu oldu. İnşallah, rabbim çocuğuna da şifa verir" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı