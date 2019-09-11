Yaşadıkları kavga sonrası futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin hakkında açılan davada,...

Yaşadıkları kavga sonrası futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin hakkında açılan davada,...

Yaşadıkları kavga sonrası futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin hakkında açılan davada, sanık Turan'ı 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

11.09.2019 11:12
Yaşadıkları kavga sonrası futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin hakkında açılan davada,...

Yaşadıkları kavga sonrası futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin hakkında açılan davada, sanık Turan'ı 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı

Kaynak: AA
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