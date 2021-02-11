Son dakika haberi: Yaşadıkları evi içki imalathanesine çevirmişler; 2 gözaltı
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Son dakika haberi: Yaşadıkları evi içki imalathanesine çevirmişler; 2 gözaltı

11.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:40
Son dakika haberi: Yaşadıkları evi içki imalathanesine çevirmişler; 2 gözaltı

Son dakika haberi: BURSA'da, jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında, bin 38 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'da, jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında, bin 38 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi'nde E.O. ve H.O.'nun evlerinde sahte içki ürettiklerini belirledi. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin adreslerine, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla E.O. ve H.O. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 196 litre damıtılmış saf alkol, 320 litre fermante alkol, 150 litre el yapımı viski, 115 litre el yapımı şarap, 130 litre el yapımı rakı, 127 litre el yapımı votka olmak üzere bin 38 litre sahte içki ile 69 adet çeşitli boy ve ebatta cam şişe, 12 adet 19 litrelik damacana, 3 adet 5 litrelik su bidonu, 2 adet 10 litrelik su bidonu, 1 adet 40 litrelik mavi bidon, 1 adet damıtma aparatı, 1 adet alkol ölçüm cihazı, 10 adet 60 litrelik bidon, 2 adet 750 litrelik sıvı tankı, 1 adet 50 litrelik damıtma kazanı, 1 adet kaynatma ocağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.O. ve H.O. Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi: Yaşadıkları evi içki imalathanesine çevirmişler; 2 gözaltı
Son dakika haberi: Yaşadıkları evi içki imalathanesine çevirmişler; 2 gözaltı
Son dakika haberi: Yaşadıkları evi içki imalathanesine çevirmişler; 2 gözaltı
Son dakika haberi: Yaşadıkları evi içki imalathanesine çevirmişler; 2 gözaltı
Son dakika haberi: Yaşadıkları evi içki imalathanesine çevirmişler; 2 gözaltı
Son dakika haberi: Yaşadıkları evi içki imalathanesine çevirmişler; 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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