Yaşadığı yörenin değerlerini tuvalinde ölümsüzleştiriyor
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Yaşadığı yörenin değerlerini tuvalinde ölümsüzleştiriyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan emekli resim öğretmeni Aydın Yılmaz, yaşadığı yörenin unutulmaya yüz tutan gelenek ve göreneklerini 60 yıldır tuvaline yansıtıyor.

Yaşadığı yörenin değerlerini tuvalinde ölümsüzleştiriyor
21.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:34

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan emekli resim öğretmeni Aydın Yılmaz, yaşadığı yörenin unutulmaya yüz tutan gelenek ve göreneklerini 60 yıldır tuvaline yansıtıyor.

Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk, 6 torun sahibi 74 yaşındaki Aydın Yılmaz, küçük yaşlardan itibaren ilgi duyduğu resim sanatında kendini geliştirerek pek çok eser ortaya koydu.

Özellikle Ereğli ve Alaplı ilçelerinin eski görünümlerinin yanı sıra köy yaşamı, yöresel giysiler, bayram gelenekleri gibi unutulmaya yüz tutan ananeleri yağlı boya çizimleriyle tuvaline yansıtan Yılmaz, zamanını evinin bir bölümünde oluşturduğu atölyede çizimler yaparak geçiriyor.

Hayatının en önemli parçası olarak gördüğü resim sanatıyla geçmişten geleceğe köprü kurarak gelenekleri gelecek nesillere aktarmak isteyen Yılmaz, sağlığı el verdiği sürece resim yapmaya devam etmek istiyor.

"Değerlerimizi resimlerle gelecek kuşaklara aktarmak istiyorum"

Aydın Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlardan itibaren resim sanatına ilgi duyduğunu ve 60 yıldır resim yaptığı söyledi.

Yaşadığı yörenin birtakım tarihi değerlerini, gelenek ve göreneklerini resimlerle canlandırmaya çalıştığını belirten Yılmaz, "Amacım resimlerimde eskiyi ve eskinin özelliklerini korumak, gelecek kuşaklara bunu en güzel şekilde aktarabilmek. Resimlerimde köy yaşamından yaşlılarımızı, eski geleneklerimizi, göreneklerimizi canlandırmaya çalıştım. Geleneklerimizi, göreneklerimizi, değerlerimizi resimlerle gelecek kuşaklara aktarmak istiyorum." diye konuştu.

Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde kaldığı sürece 12 resim yaptığını anlatarak, her resmine ayrı bir önem vererek çalıştığını dile getirdi.

Eskiye dair güzel şeylerin yaşatılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Alaplı'nın iki gün iki gece süren çok güzel köy düğünleri, bindallı gibi yöresel giysileri var. Bunları resimlerimle canlandırmaya çalışıyorum. Gidip görmediğim, incelemediğim yerlerle ilgili resim yapmam. Görmem, yaşamam, sormam, soruşturmam lazım. Çok güzel bayram geleneklerimiz vardı. Onu da tablolarımda canlandırmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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