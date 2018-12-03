Yaşadığı Lojmanda İşgaliye Bedeli Kesilen Öğretim Görevlisi Çözümü Kdk'da Buldu

Görev yaptığı üniversitenin lojmanında kalan ve başka bir kuruma nakil yolu ile giden, bir süre daha kullanım hakkı olduğu gerekçesiyle lojmanı boşaltmayan fakat kendisinden işgaliye bedeli talep edilen öğretim üyesi KDK'ya başvurdu.

Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan akademisyen, görev yaptığı kurumdan nakil yoluyla kurumdan ayrıldı. Oturduğu lojmanı, nakil yoluyla ayrıldığı tarihten itibaren altı ay daha kullanabileceğine dair kamu konutları yönetmelik hükmüne dayanarak lojmanı boşaltmadı. İdare ise, konutun sıra tahsisli verildiğini gerekçe göstererek akademisyenin, lojmanı iki ay içerisinde boşaltması yönünde karar aldı. Karar kendisine izinden döndükten sonra ulaşan ve işgaliye bedeli kesilen akademisyen, konuyu KDK'ya taşıdı.

KDK'nın kararı ile ödediği işgaliye bedelini geri aldı

Vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapan, idareye yol gösteren Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim üyesinin başvurusu üzerine idare ile iletişime geçilerek konuyla ilgili gerekli belge ve bilgileri talep etti. KDK Detaylı incelenmesinin ardından üniversitenin almış olduğu işgaliye bedelinin başvurucuya iadesinin yapılması hususu aktarıldı. KDK'nın kararı üzerine üniversite aldığı işgaliye bedelini öğretim üyesine iadesi yapıldı. - ANKARA