Yaşadığı aile dramının ortaya çıkmasıyla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde isyan etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yaşadığı aile dramının ortaya çıkmasıyla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde isyan etti

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yıllar önce annesinin babası tarafından öldürülmesiyle ilgili tehdit ve şantaj mesajları almaya başladı. Yıllardır yaşadığı aile dramını saklayan Polat, olayın ortaya çıkmasıyla Instagram hesabından gözyaşları içinde yasal yollara başvuracağını söyledi.

Yaşadığı aile dramının ortaya çıkmasıyla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde isyan etti
16.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:05

Sosyal medyada 1 milyon 600 bin takipçisi olan güzellik uzmanı Dilan Polat'ın annesinin babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yıllardır sakladığı bu olay üzerinden N. G. isimli bir kadın tarafından tehdit edilen Polat, gözyaşlarına boğularak yaşadıklarını anlattı.

ANNESİNİN CİNAYET KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Son olarak Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası depremzedelere birçok sayı TIR ile yardım göndererek gündeme gelen Dilan Polat'ın yaşadığı aile dramı yürekleri yaktı. İstanbul'un bir çok yerinden güzellik merkezi bulunan 2 çocuk annesi Dilan Polat'ın "Trafik kazasında kaybettim" dediği annesinin ihanet yüzünden cinayet kurban gittiği ortaya çıktı.

Yaşadığı aile dramının ortaya çıkmasıyla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde isyan etti

HIÇKIRIKLAR İÇİNDE AİLE DRAMINI ANLATTI

Bir kadın tarafından bu konuyu ortaya çıkartmakla tehdit edilen Dilan Polat, 17 yıldır sakladığı aile dramını itiraf etti. Dün gece Instagram hesabından gözyaşları içinde video çeken Polat şunları söyledi: "5 gündür ne yaşadığımı ben biliyorum. Sanki dirseklerim kırılmış, tutmuyor. Çocuğumu kucağıma alamıyorum. Bu söylenecek bir şey değildi çünkü herkesin başına gelebilir. 5 gündür hem şantaj hem tehdit mesajları alıyorum. Benim babam hastaydı beyninde tümör vardı bilerek yapmadı. Babam annemi öldürdü ama bunu şantaj yaparak 'magazine vereceğim' diyerek kimsenin canını yakamazsınız. Allah'a havale ediyorum, gereken şikayette de bulundum. Kimsenin ölmüş birinin kemiklerini sızlatmasına gerek yok. Annemle gurur duyuyorum. Annem de babam da çok iyi insanlardı. Kimsenin içinde ne yaşadığını bilemezsiniz. Kimseyi anne ve babasıyla tehdit edemezsiniz. Rabbim yaşatılanı yaşatsın sadece bunu istiyorum. Ben çok güçlü bir kadınım. Annem öldüğünde kardeşim meme emiyor diye 9 yaşında onu emzirmiş bir kadınım. Beni bunlarla yıkamazsın. Benim kızım bunu bilmiyor. 'Anneannem neden öldü?' dediğinde kazadan öldü diyorum. Neden benim hayatımın en büyük sınavıyla bana şantaj yaptınız neden?"

Yaşadığı aile dramının ortaya çıkmasıyla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde isyan etti
Yaşadığı aile dramının ortaya çıkmasıyla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde isyan etti
Yaşadığı aile dramının ortaya çıkmasıyla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde isyan etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı Magazin
Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Magazin
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Magazin
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik Magazin
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik
Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti Magazin
Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti
Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı Magazin
Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı
Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı
Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı
Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar
Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim
Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı
Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor
Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor
Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor
Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti
Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim
Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği...
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı
Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı
Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz
Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti
Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı
Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı
Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu
Türkiye'ye gelen Survivor ekibinin karantina altına alındığı yer belli oldu
Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi
Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar
Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi
Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sezen Aksu Sinem Kobal Serenay Sarıkaya Jennifer Aniston
Spor Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Aydın Ali Koç İngiltere Instagram
Şu an buradasınız: Yaşadığı aile dramının ortaya çıkmasıyla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde isyan etti - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 13:05:42. #1.14#
title