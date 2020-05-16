Yaşadığı aile dramının ortaya çıkmasıyla tehdit edilen fenomen Dilan Polat, gözyaşları içinde isyan etti Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, yıllar önce annesinin babası tarafından öldürülmesiyle ilgili tehdit ve şantaj mesajları almaya başladı. Yıllardır yaşadığı aile dramını saklayan Polat, olayın ortaya çıkmasıyla Instagram hesabından gözyaşları içinde yasal yollara başvuracağını söyledi.

Sosyal medyada 1 milyon 600 bin takipçisi olan güzellik uzmanı Dilan Polat'ın annesinin babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yıllardır sakladığı bu olay üzerinden N. G. isimli bir kadın tarafından tehdit edilen Polat, gözyaşlarına boğularak yaşadıklarını anlattı.

ANNESİNİN CİNAYET KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Son olarak Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası depremzedelere birçok sayı TIR ile yardım göndererek gündeme gelen Dilan Polat'ın yaşadığı aile dramı yürekleri yaktı. İstanbul'un bir çok yerinden güzellik merkezi bulunan 2 çocuk annesi Dilan Polat'ın "Trafik kazasında kaybettim" dediği annesinin ihanet yüzünden cinayet kurban gittiği ortaya çıktı.

HIÇKIRIKLAR İÇİNDE AİLE DRAMINI ANLATTI

Bir kadın tarafından bu konuyu ortaya çıkartmakla tehdit edilen Dilan Polat, 17 yıldır sakladığı aile dramını itiraf etti. Dün gece Instagram hesabından gözyaşları içinde video çeken Polat şunları söyledi: "5 gündür ne yaşadığımı ben biliyorum. Sanki dirseklerim kırılmış, tutmuyor. Çocuğumu kucağıma alamıyorum. Bu söylenecek bir şey değildi çünkü herkesin başına gelebilir. 5 gündür hem şantaj hem tehdit mesajları alıyorum. Benim babam hastaydı beyninde tümör vardı bilerek yapmadı. Babam annemi öldürdü ama bunu şantaj yaparak 'magazine vereceğim' diyerek kimsenin canını yakamazsınız. Allah'a havale ediyorum, gereken şikayette de bulundum. Kimsenin ölmüş birinin kemiklerini sızlatmasına gerek yok. Annemle gurur duyuyorum. Annem de babam da çok iyi insanlardı. Kimsenin içinde ne yaşadığını bilemezsiniz. Kimseyi anne ve babasıyla tehdit edemezsiniz. Rabbim yaşatılanı yaşatsın sadece bunu istiyorum. Ben çok güçlü bir kadınım. Annem öldüğünde kardeşim meme emiyor diye 9 yaşında onu emzirmiş bir kadınım. Beni bunlarla yıkamazsın. Benim kızım bunu bilmiyor. 'Anneannem neden öldü?' dediğinde kazadan öldü diyorum. Neden benim hayatımın en büyük sınavıyla bana şantaj yaptınız neden?"