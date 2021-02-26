Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i FETÖ, 2'si PKK mensubu 5 kişi yakalandı
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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i FETÖ, 2'si PKK mensubu 5 kişi yakalandı

26.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:08
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i FETÖ, 2'si PKK mensubu 5 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 2'si PKK terör örgütü üyesi 5 kişi Edirne'deki hudut bölgesinde yakalandı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 2'si PKK terör örgütü üyesi 5 kişi Edirne'deki hudut bölgesinde yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne hudut hattında görev yapan hudut personelinin, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan kişileri yakalamaya devam ettiği belirtildi.

Edirne'nin farklı hudut bölgelerinde 5 kişinin Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirilen açıklamada, yakalananlardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı, 2 kişi hakkında ise terör örgütü PKK üyesine üyelikten yakalama kararı bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada yakalananların Edirne İl Jandarma ve Meriç İlçe Jandarma Komutanlıklarına teslim edildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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