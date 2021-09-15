MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi 4 kişi yakalandı - Haberler
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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi 4 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi 4 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi, 4 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi, 4 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


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