Yasa dışı yollardan yurda getirdiği papağanları satan şüpheli yakalandı
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Yasa dışı yollardan yurda getirdiği papağanları satan şüpheli yakalandı

İstanbul'da, ticareti özel izine tabi olan tropik kuşları yasa dışı şekilde pazarlamaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı yollardan yurda getirdiği papağanları satan şüpheli yakalandı
16.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:04

İstanbul'da, ticareti özel izine tabi olan tropik kuşları yasa dışı şekilde pazarlamaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan ve tropikal bölgelerde yaşayan kuşların yasa dışı yollarla yurda sokularak satışlarının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Kartal'da bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, Latif T'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, farklı cinslerde 66 papağan ile 6 papağan yumurtası bulundu.

Zanlıya, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten adli işlem yapılırken, el konulan kuş ve yumurtalar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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