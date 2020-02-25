Yasa dışı sülük avcısına 73 bin lira ceza
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Yasa dışı sülük avcısına 73 bin lira ceza

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, yasa dışı sülük avlayan D.A.'ya (32), Milli Parklar Şefliği'nce 73 bin 747 liralık para cezası kesildi.

25.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:16
Yasa dışı sülük avcısına 73 bin lira ceza

KONYA'nın ilçesinde, yasa dışı sülük avlayan D.A.'ya (32), Milli Parklar Şefliği'nce 73 bin 747 liralık para cezası kesildi.

Beyşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeşildağ Mahallesi'nde bulunan İskele mevkisindeki sazlıkta, ticari amaçlı yaşa dışı sülük avlayan D.A.'yı yakaladı. D.A.'nın avladığı 5 bin sülük, jandarma tarafından ele geçirilip, Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi. Sülükler, daha sonra doğaya bırakıldı. D.A.'ya da Milli Parklar Şefliği tarafından 73 bin 747 liralık idari para cezası uygulandığı belirtildi.


Kaynak: DHA
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