Yasa dışı suç örgütü kurmakla suçlanan 2 Türk Arjantin'de yakalandı
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Yasa dışı suç örgütü kurmakla suçlanan 2 Türk Arjantin'de yakalandı

BUENOS İzmir'de "silahlı suç örgütü kurma" davasının sanıkları Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz Arjantin'de yakalandı.

Yasa dışı suç örgütü kurmakla suçlanan 2 Türk Arjantin'de yakalandı
12.06.2020 03:59 | Son Güncelleme: 12.06.2020 03:59

BUENOS İzmir'de "silahlı suç örgütü kurma" davasının sanıkları Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz Arjantin'de yakalandı.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, İnterpole bağlı federal polis birimleri Kurtuluş ve Camgöz'ü başkent Buenos Aires'te gözaltına aldı.

8 Numaralı Federal Mahkemece alıkonulan bu kişilerin ülkeye yaklaşık 6 ay önce sahte pasaportla giriş yaptıkları ve Buenos Aires'te lüks bir otelde konakladıkları belirtildi.

Kurtuluş ve Camgöz'ün uluslararası tutuklanma talebinin, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince önceki gün kabul edilen iddianamede, firari Serkan Kurtuluş'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünün geçmişine yer verilmişti.

İddianamede, 61 sanığın "suc¸ is¸lemek amacıyla örgu¨t kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "tasarlayarak kasten öldu¨rmeye tes¸ebbu¨s", "mala zarar verme", "ates¸li silahlar ve bıc¸aklar ile digˆer aletler hakkındaki kanuna muhalefet", "suc¸ örgu¨tu¨ne yarar sagˆlamak maksadıyla yagˆma" gibi suçlardan cezalandırılması istenmişti.

Kurtuluş'un, MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'nun 2019 sonlarında aracı içerisinde hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanması ve CHP'den 22 ve 23'üncü Dönem'de milletvekilliği yapan Bülent Baratalı'nın oğlu Yiğit Baratalı'nın aracının 28 Ocak'ta kurşunlanması da iddianamede yer almıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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