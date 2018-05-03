Yasa Dışı Sınır Geçişlerine Müdahale

Güvenlik güçleri, sınırlardan yasa dışı geçiş girişiminde bulunan bin 414 kişiyi yakaladı.

Genelkurmay Başkanlığının günlük faaliyetlerine göre, dün Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bin 152 kişi ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı geçmek isteyen bir kişi gözaltına alındı.

İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçme teşebbüsünde bulunan 35, Türkiye'den Yunanistan'a gitmek isteyen 214 ve Türkiye'den Bulgaristan'a geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı.