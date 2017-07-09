Yasa Dışı Sınır Geçişleri

Genelkurmay Başkanlığınca, dün yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 589 kişinin yakalandığı bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü yasa dışı sınır geçişlerine ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığının hudut birliklerince Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 520 kişi yakalandı.



Müdahaleler sonucunda 3 cep telefonu, 2 araç ve bir tabanca ele geçirildi.



Ayrıca, Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 22 kişi ile Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 47 kişi gözaltına alındı.