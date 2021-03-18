Yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

Uşak ve Denizli'de yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak ve Denizli'de yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapıldığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uşak'ın Eşme ilçesinde ve Denizli'nin Çivril ilçesinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 10 ruhsatsız tabanca, 146 mermi, 11 tabanca şarjörü, tabancalara ait parçalar, 1 dedektör, 9 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık