Yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı
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Yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

18.03.2021 23:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:11
Yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

Uşak ve Denizli'de yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak ve Denizli'de yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapıldığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uşak'ın Eşme ilçesinde ve Denizli'nin Çivril ilçesinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 10 ruhsatsız tabanca, 146 mermi, 11 tabanca şarjörü, tabancalara ait parçalar, 1 dedektör, 9 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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