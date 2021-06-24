Yasa dışı silah ticareti yapan özel güvenlikçi yakalandı
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Yasa dışı silah ticareti yapan özel güvenlikçi yakalandı

Yasa dışı silah ticareti yapan özel güvenlikçi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen özel güvenlik görevlisi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen özel güvenlik görevlisi yakalanarak gözaltına alındı. Baskında ruhsatsız silah ve tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yaptığı öne sürülen özel güvenlik görevlisi K.Ş.(53) adlı bir şüpheliyi takibe aldı. Yapılan fiziki takip sonucu ekipler, K.Ş.'nin yakalanması için Sultanbeyli'de zanlının evine operasyon düzenledi. Baskında 53 yaşındaki K.Ş. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 24 şarjör, 697 farklı çaplarda fişek, 6 çift tabanca kabzası, 30 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen farklı boyutlarda sikke, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 mühür, üzerinde kadın figürü olan ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1 yüzük, yılan motifli tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1 bilezik ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan K.Ş., ifade işlemlerinin ardından "Yasadışı Silah Ticareti" suçu kapsamında önceki gün adli makamlara sevk edildi. Şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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