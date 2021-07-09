Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 15 tutuklama
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Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 15 tutuklama

Yasa dışı silah ticareti operasyonunda 15 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Bergama ve civar ilçelerinde örgütlü olarak yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Bergama ve civar ilçelerinde örgütlü olarak yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa KOM Grup Amirliği ekipleri, İzmir'in Bergama ilçesi ve civar ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, haklarında yakalama kararı çıkartılan 22 şüpheliyi yakalamak için 5 Temmuz sabahı saat 05.30'da İzmir'in Bergama, Kınık, Dikili ilçeleri ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopterle de havadan destek verilen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada 24 adet tabanca, tabancalara ait çok sayıda şarjör ve fişek, 5 adet tüfek ve bunlara ait mühimmat, silah imalatında kullanılan malzemeler ve birleştirilmek üzere hazır olan tabanca parçalarının yanı sıra metamfetamin, esrar ve sentetik hap olmak üzere uyuşturucu madde ele geçirildi. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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