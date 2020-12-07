Yasa dışı Saka avcılarına suçüstü
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Yasa dışı Saka avcılarına suçüstü

07.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:56
Yasa dışı Saka avcılarına suçüstü

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı koruma kontrol esnasında, kaçak olarak avlanan 2 kişiye 14 bin 818 TL para cezası kesildi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı koruma kontrol esnasında, kaçak olarak avlanan 2 kişiye 14 bin 818 TL para cezası kesildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Boyacı Mahallesi civarında yapılan kontroller esnasında yasa dışı av yapan 2 kişiye 8 bin 118 TL idari yaptırım, 6 bin 700 TL tazminat bedeli olmak üzere toplam 14 bin 818 TL cezai işlem uygulandı. Yasa dışı avlanan şahısların av esnasında kullanmış oldukları 2 adet tel kafese, 1 adet kuş yakalama ağına, canlı mühre olarak kullanılan 7 adet saka kuşuna, 1 adet ses cihazı ve kablolarına da el konuldu.

Canlı olarak ele geçirilen saka kuşları veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılırken, kafes, ağ ve kablolar ise imha edildi.

Saka kuşu

Saka kuşu uluslararası bir sözleşme olan ve ülkemizin de taraf olduğu Bern Sözleşmesi'ne göre koruma altına alınmış ötücü bir kuştur. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre koruma altındaki kuşların avlanması, alınması, satılması ve beslenmesi yasaktır. Saka kuşunun alındığının, satıldığının ve beslendiğinin tespiti halinde idari yaptırım kararının yanı sıra avlanılan her kuş için 956,00 TL tazminat cezası düzenlenmektedir. - KAYSERİ

Yasa dışı Saka avcılarına suçüstü
Yasa dışı Saka avcılarına suçüstü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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