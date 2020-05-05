Yasa dışı köpek dövüştüren 10 kişiye 47 bin 760 lira ceza kesildi
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Yasa dışı köpek dövüştüren 10 kişiye 47 bin 760 lira ceza kesildi

Yasa dışı köpek dövüştüren 10 kişiye 47 bin 760 lira ceza kesildi
05.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:17

Konya'da organize olarak yasa dışı köpek dövüşü üzerinden bahis ve kumar oynanması olayla ilgili bir internet sitesi üzerinden tespit edilen 10 kişiye 47 bin 760 lira idari para cezası kesildi.

Konya'da organize olarak yasa dışı köpek dövüşü üzerinden bahis ve kumar oynanması olayla ilgili bir internet sitesi üzerinden tespit edilen 10 kişiye 47 bin 760 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde köpek dövüşü üzerinden bahis ve kumar oynanması olayıyla ilgili 'TrKangal' isimli site üzerinden 10 kişiyi tespit etti. Belirlenen 10 şahıs jandarma ekipleri ile yapılan ortak çalışma sonucunda yakalandı. Bahse konu sitenin yöneticisi olarak tespit edilen A.Ç.,V. O. ve M. A. hakkında 'kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca, köpek dövüştürdüğünü kabul eden 10 şahıs hakkında 47 bin 760 lira idari para cezası uygulandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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