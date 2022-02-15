Yasa dışı ilhak edilen Kırım'da tatbikat yapan Rus birlikleri daimi üslerine dönüyor - Haberler
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Yasa dışı ilhak edilen Kırım'da tatbikat yapan Rus birlikleri daimi üslerine dönüyor

AA, Emre Gürkan Abay - Güncel
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Yasa dışı ilhak edilen Kırım'da tatbikat yapan Rus birlikleri daimi üslerine dönüyor

Yasa dışı ilhak edilen Kırım'da tatbikat yapan Rus askeri birliklerinin üslerine dönmeye başladıkları bildirildi.

Yasa dışı ilhak edilen Kırım'da tatbikat yapan Rus askeri birliklerinin üslerine dönmeye başladıkları bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesi'nin Basın Sözcüsü Vadim Astafyev, Rus ordusunun Kırım'daki tatbikatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Astafyev, "Kırım'daki tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan Güney Askeri Bölgesi birlikleri, daimi üslerine geri dönmeye başladı." dedi.

Öte yandan, Rusya Kuzey Donanması, yaklaşık 20 savaş gemisinin Barents Denizi'nde askeri tatbikata başladıklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıkları duyurulmuştu.

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

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