Yasa dışı hukuk danışmanına hapis cezası

14.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:21

Mersin'in Erdemli ilçesinde yetkisi olmadığı halde yasa dışı hukuk danışmanlığı yaptığı tespit edilen bir şirket yetkilisinin, Mersin Barosu'nun suç duyurusu üzerine açılan davada, hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.



Mersin Barosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinde yetkisi olmadığı halde yasa dışı hukuki danışmanlık adı altında faaliyetlerde bulunarak, avukatların yetki alanına girip haksız kazanç sağladığı ve vatandaşları yanlış yönlendirerek zarara uğrattığı tespit edilen bir şirket yetkilisi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Mersin Baro Başkanlığınca 27 Mayıs 2019 tarihinde Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu üzerine açılan dava sonra, mahkeme kararı ile sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Verilen bu cezanın, bu tür hukuksuzlukların önünü kesmek adına önemli olduğunu ifade eden Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, "Mersin Barosu olarak, ehliyetsiz iş takipçilerine göz açtırmayacağız. Vatandaşlarımız hak kaybına uğrayıp mağdur olmamaları için yasa dışı iş takipçilerden uzak durmalı ve avukatlara başvurmalıdır. Bu konuda yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın da çevrelerinde gördükleri, bildikleri yasa dışı kurumlar ile ilgili yasal işlem yapmamız ve mücadele etmemiz için baromuza bilgi vermelerini talep ediyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA