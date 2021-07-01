Yasa dışı göl soğanı sökümüne 80 bin 465 TL ceza
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Yasa dışı göl soğanı sökümüne 80 bin 465 TL ceza

Yasa dışı göl soğanı sökümüne 80 bin 465 TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yasa dışı göl soğanı söken şahsa 80 bin 465 TL idari para cezası kesildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yasa dışı göl soğanı söken şahsa 80 bin 465 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Milli Park Şefliği ekipleri Beyşehir Gölü Milli Parkı sınırları içerisinde endemik olarak bulunan göl soğanı söküldüğü ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık bin 300 kök göl soğanı söken bir kişiyi yakaladı. Şahsa 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 80 bin 465 TL idari para cezası uygulandı. Şahsın sökmüş olduğu göl soğanları ise tekrar aynı alanda Beyşehir Milli Park Şefliği personelince toprağa ekildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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