Yasa dışı göç yolculuğu Ankara'da son buldu
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Yasa dışı göç yolculuğu Ankara'da son buldu

10.12.2020 19:41 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:44
Yasa dışı göç yolculuğu Ankara'da son buldu

İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 41 düzensiz göçmen Ankara'da yakalandı.

İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 41 düzensiz göçmen Ankara'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İran üzerinden Ağrı ve Van illerini kullanarak Türkiye'ye kaçak giriş yapan düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik Ankara'da operasyon düzenledi.

Gölbaşı'nda 12, Altındağ'da 11, Mamak'ta 8, Keçiören'de 5 ve Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali içerisinde de 5 kişi olmak üzere 34'ü Afganistan, 7'si Özbekistan uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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