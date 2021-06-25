Yaşa dışı bahse aracılık iddiasına 2 gözaltı
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Yaşa dışı bahse aracılık iddiasına 2 gözaltı

Yaşa dışı bahse aracılık iddiasına 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da binlerce kişi adına papara elektronik para hesapları açtırıp yasa dışı bahiste para transferine aracılıkettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da binlerce kişi adına papara elektronik para hesapları açtırıp yasa dışı bahiste para transferine aracılık

ettiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, binlerce kişi adına papara elektronik para hesapları açtırıp yasa dışı bahiste para transferine aracılık ettiği iddia edilen S.K. ve G.N.E.'yi tespit etti. Söz konusu şahıslar siber polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların üzerinde yüklü miktarda nakit para ve banka kartları ele geçti ve dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Yaşa dışı bahse aracılık iddiasına 2 gözaltı
Yaşa dışı bahse aracılık iddiasına 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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