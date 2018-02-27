Yasa Dışı Bahis ve Tefecilik" Operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynattıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis oynattıkları ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 kişiden 4'ü ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrol olmak üzere 7 şüpheli serbest bırakıldı.

Zanlılar, 6 gün önce kent merkezinde 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.