Yasa dışı bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 59 internet sitesine erişim engellendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yasa dışı bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 59 internet sitesine erişim engellendi

21.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:02
Yasa dışı bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 59 internet sitesine erişim engellendi

İzmir'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, yasa dışı bahis oynatılan ve müstehcen yayın yapılan 59 internet sitesine erişim engellendi.

İzmir'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, yasa dışı bahis oynatılan ve müstehcen yayın yapılan 59 internet sitesine erişim engellendi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli yayın yapan internet siteleriyle ilgili çalışma başlattı.

ABD, Tayvan ve Hollanda üzerinden Türkçe yayın yapan 59 siteyi tespit eden ekipler, bu siteleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdi.

15'i müstehcen yayın yapan toplam 59 siteye erişim engellendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Sezen Aksu Ozan Doğulu Demet Şener
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yasa dışı bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 59 internet sitesine erişim engellendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 10:03:25. #1.15#
title