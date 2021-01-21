Yasa dışı bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 59 internet sitesine erişim engellendi

İzmir'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, yasa dışı bahis oynatılan ve müstehcen yayın yapılan 59 internet sitesine erişim engellendi.

İzmir'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, yasa dışı bahis oynatılan ve müstehcen yayın yapılan 59 internet sitesine erişim engellendi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli yayın yapan internet siteleriyle ilgili çalışma başlattı.

ABD, Tayvan ve Hollanda üzerinden Türkçe yayın yapan 59 siteyi tespit eden ekipler, bu siteleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdi.

15'i müstehcen yayın yapan toplam 59 siteye erişim engellendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör