Yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli 108 siteye erişim engeli
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Yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli 108 siteye erişim engeli

Yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli 108 siteye erişim engeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşımların yapıldığı yurt dışı kaynaklı 108 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşımların yapıldığı yurt dışı kaynaklı 108 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli paylaşımlara erişimin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, Amerika, Tayvan ve Hollanda ülkeleri üzerinden Türkçe yayın yapan 86 yasa dışı bahis ve 22 müstehcen içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi/URL adresi tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi" kanununun 8'inci maddesi gereğince; belirlenen sitelerde yer alan paylaşımlara erişimin/içeriğinin engellenmesi maksadıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirim yapıldı.

Toplam 108 adet siteye idari tedbir uygulanması ve erişimin engellenmesi kararı verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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