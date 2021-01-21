Yasa dışı bahis sitelerine erişim engeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yasa dışı bahis sitelerine erişim engeli

21.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:11
Yasa dışı bahis sitelerine erişim engeli

AMERİKA, Hollanda ve Tayvan gibi ülkelerden Türkçe yayın yaptıkları belirlenen 44 yasa dışı bahis sitesi ile müstehcen yayın yapan 15 internet sitesi erişime kapatıldı.

AMERİKA, Hollanda ve Tayvan gibi ülkelerden Türkçe yayın yaptıkları belirlenen 44 yasa dışı bahis sitesi ile müstehcen yayın yapan 15 internet sitesi  erişime kapatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  belirledikleri 44 yasa dışı bahis ve 15 müstehcen içerikli yayın yapan internet sitesini; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirdi. Bunun üzerine Amerika, Hollanda ve Tayvan gibi ülkelerden Türkçe yayın yaptıkları belirlenen 59 siteye erişim engellendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Hulusi Akar Selçuk Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Şener Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Cüneyt Çakır Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yasa dışı bahis sitelerine erişim engeli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 14:14:45. #1.15#
title