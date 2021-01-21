Yasa dışı bahis sitelerine erişim engeli

AMERİKA, Hollanda ve Tayvan gibi ülkelerden Türkçe yayın yaptıkları belirlenen 44 yasa dışı bahis sitesi ile müstehcen yayın yapan 15 internet sitesi erişime kapatıldı.

AMERİKA, Hollanda ve Tayvan gibi ülkelerden Türkçe yayın yaptıkları belirlenen 44 yasa dışı bahis sitesi ile müstehcen yayın yapan 15 internet sitesi erişime kapatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirledikleri 44 yasa dışı bahis ve 15 müstehcen içerikli yayın yapan internet sitesini; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirdi. Bunun üzerine Amerika, Hollanda ve Tayvan gibi ülkelerden Türkçe yayın yaptıkları belirlenen 59 siteye erişim engellendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN