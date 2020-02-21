Yasa dışı bahis oyunundan 4 tutuklama
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Yasa dışı bahis oyunundan 4 tutuklama

Malatya'da, yurt dışı kaynaklı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

21.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:01
Yasa dışı bahis oyunundan 4 tutuklama

'da, yurt dışı kaynaklı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.


Malatya koordinesinde, Malatya İl Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, yasa dışı bahis, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM) suçuna yönelik projeli çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında, yurt dışı kaynaklı bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve para transferine aracılık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik, Malatya'da 8 adreste yapılan eş zamanlı operasyon ile 8 şüpheli gözaltına alındı.


Adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 4' şüpheli itirafçı konumunda ifade vermeleri nedeniyle serbest bırakılırken, diğer 4 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi - MALATYA

Kaynak: İHA
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