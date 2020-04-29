Yasa dışı bahis oynayıp, korona tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye 766 bin TL ceza
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Yasa dışı bahis oynayıp, korona tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye 766 bin TL ceza

BURSA'da bir iş yerinde kaçak bahis oynayan 17 kişi, polis baskınında suçüstü yakalandı.

Yasa dışı bahis oynayıp, korona tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye 766 bin TL ceza
29.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:03

BURSA'da bir iş yerinde kaçak bahis oynayan 17 kişi, polis baskınında suçüstü yakalandı. Şüphelilere kaçak bahisten kişi başı 41 bin 950'şer TL, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle de 3 bin 150'şer TL olmak üzere, toplam 766 bin 700 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğunu tespit etti. İş yerine baskın yapan ekipler, içeride koronavirüs tedbirlerine uyulmadığını ve 17 kişinin internet üzerinden tombala oynadığını belirledi. İş yerinde bulunan 8 dizüstü bilgisayara el konuldu.

Polis ekipleri, yasa dışı kumar oynayan 17 kişinin her birine Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan 41 bin 950'şer TL olmak üzere 713 bin 150 TL, koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten de kişi başı 3 bin 150'şer TL'den 53 bin 550 TL olmak üzere toplamda 766 bin 700 TL ceza kesildi.

Ruhsatsız işletilen iş yeri ise belediye ekiplerince mühürlendi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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