Yasa dışı bahis oynayan 79 kişiye milyonluk ceza

ANTALYA'nın Manavgat ve Muratpaşa ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 13 kişi yakalandı. Yasa dışı bahis oynayan 79 kişiye ise 938 bin 283 liradan, 3 milyon 754 bin 475 liraya kadar para cezası verilmesi için tutanak tutuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, internetten yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı çalışma başlattı. Çalışmanın ardından Antalya'nın Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler hakkında işlem yapılırken, yasa dışı bahis oynatılan iş yerlerinin de 3 ay süreyle kapatılması ve ruhsatlarının iptal edilmesi kararı verildi.Operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin ve banka hesaplarının incelenmesi sonucunda Antalya ve 13 ilde yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 79 kişi hakkında, toplam 938 bin 283 liradan, 3 milyon 754 bin 475 liraya kadar para cezası verilmesi için tutanak tutuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN