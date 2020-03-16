Yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 75 kişi hakkında 11 yıla kadar hapis istemiyle dava
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ATM, Güncel

Yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 75 kişi hakkında 11 yıla kadar hapis istemiyle dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 75 kişi hakkında 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

16.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:56
Yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 75 kişi hakkında 11 yıla kadar hapis istemiyle dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 75 kişi hakkında 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından hazırlanan iddianamede, hücre tipi örgütlenen çetenin İngiltere'de yaşayan Anıl Uzun tarafından yönetildiği ve Türkiye dışında Malta, Litvanya ve Bulgaristan ile Kıbrıs'ta da yasa dışı bahis organize ettiği anlatıldı.

İddianameye göre, "Slack" isimli cep telefonu uygulaması üzerinden haberleşen şüpheliler, internetten para transfer uygulaması "jeton" üzerinden günde ortalama 100 bin dolar para kazandı.

Çetenin elebaşı Anıl Uzun'un aynı zamanda İngiliz vatandaşı olduğu belirtilen iddianamede, Uzun'un kardeşi şüpheli Onur Uzun'un örgütün yöneticilerinden olduğu, "Slack" adlı programda "Kemal" kod adıyla örgüt üyelerine talimat verdiği anlatıldı.

Örgüt liderinin ablası Fatma Uzun Demirtaş'ın da Bursa'da "Markod" isimli bir şirketin ortaklarından olduğu bildirilen iddianamede, Demirtaş'ın bu şirket üzerinden işe alınacak kişileri belirlediği kaydedildi.

Fatma Uzun Demirtaş'ın eşi Ümit Demirtaş'ın da şüpheliler arasında yer aldığı iddianamede, şüphelilerden Hüseyin Zahmacıoğlu'nun "Bumin" adlı şirketin sahibi olduğu ve çetenin bilişim işleriyle ilgilendiği bilgisi verildi.

"Slack" üzerinden haberleşmişler

Türkiye çapında her ilden sorumlu kişilerin aynı zamanda örgüt yöneticileri olduğu belirtilen iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Slack programında KT (Kasa Toplayıcısı) olarak yer alırlar. Kendi altlarında bulunan ve ATM'ci olarak tabir edilen kişilerden gün sonunda toplanan paraları 'Loomis' isimli özel para taşıma firmaları aracılığı ile İstanbul'a nakletmektedirler. Her Kasa Toplayıcı ATM'cisinin eylemlerinden bizzat sorumlu olup 'Slack' programı üzerinden kendi üstlerindeki örgüt yöneticilerine hesap vermektedir.

ATM'ciler yasa dışı bahis oynayan kişilerin internet üzerinden yatırdıkları paraları QR kod ile ATM'lerden çekmekte, şayet bahis oynayan kişiye bir ödeme yapılacaksa bu ödemeyi yapmakta ve geri kalan kısmı çekerek gün sonunda sorumlu oldukları Kasa Toplayıcıya teslim etmektedirler. Yalnızca kendilerine verilen para toplama işi ile uğraşırlar. Örgütün kapalı hücre tipi yapılanması gereği örgüt üyeleri birbirleri ile tanışmazlar, yalnızca 'Slack' uygulamasındaki kod isimleri ile birbirlerini bilirler."

Örgütün, "Loomis" firmasında topladığı paraları ticari faaliyetleri olmayan "Artuklu" ve "Çakmakçı" adlı paravan şirketler aracılığıyla aklayarak örgüt lideri Anıl Uzun'a ait olan şirketlere aktardığı belirtildi.

Suç örgütü üyelerinin, "Slack" adlı cep telefonu uygulaması üzerinden haberleştikleri anlatılan iddianamede, "Bu cep telefonu uygulamasında sohbet odası tarzında grupların bulunduğu, her grubun bir grup yöneticisi olduğu, kişilerin burada kod isimleri ile yer aldıkları, örgüt yöneticilerinin genellikle tüm gruplar ile irtibatları olduğu ancak ATM'ci diye tabir edilen örgüt üyelerinin sadece kendi dahil edildikleri grup ile iletişim kurabildikleri ve uygulamasının çalışması için cep telefonunun GPS özelliğinin açık olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

11 yıla kadar hapis cezası

Anıl Uzun, Ahmet Denizcioğlu, Burhan Aslan, Emre Selim, Fatma Uzun Demirtaş, Ferdi Akdağ, Hüsamettin Genç, Hüseyin Zahmacıoğlu, Kadir Kaya, Mihrican Bakar, Mustafa Gözeler, Mustafa Burak Ayyıldız, Nevzat Kalkancı, Onur Uzun, Ramazan Çakmak, Semih Sever, Serkan Ayyıldız, Shahrooz Irı, Tuğrul Bekçi, Ümit Demirtaş ve Yakup Metin'in, örgüt yöneticisi olduğu belirtilen iddianamede, şüphelilerin, "7258 Sayılı Yasaya muhalefet" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 5 yıldan 11 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları istenildi.

Örgüt üyesi konumundaki 54 şüphelinin ise "7258 Sayılı Yasaya Muhalefet' ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından 4 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak: AA

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