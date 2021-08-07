Yasa dışı bahis oynatma suçundan aranan firari yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yasa dışı bahis oynatma suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yasa dışı bahis oynatma suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı yasa dışı bahis oynatma suçundan hakkında 3 yıl 4 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M. isimli şahsın Kadirli ilçesinde olduğunu bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın saklandığı adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan H.M. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı