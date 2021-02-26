'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez
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'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez

26.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:07
'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez

KONYA'da, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak, yasa dışı bahis oynatan ve tanınmamak için yüzlerine maske takan 2'si kadın 3 kişi, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

KONYA'da, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak, yasa dışı bahis oynatan ve tanınmamak için yüzlerine maske takan 2'si kadın 3 kişi, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 'Bora' kod adını kullanan R.G.'nin canlı yayında polise hitaben, "Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez" dediği öğrenildi. 

Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bir şebekenin 'Twitch' adlı internet tabanlı canlı yayın programı üzerinden yasa dışı bahis oynattığını belirledi. Ekiplerin, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 'Bora' kod adlı R.G. ile kadın şüpheliler Ş.E. (27) ve H.A. (23) gözaltına alındı. Tanınmamak için yüzlerine maske takan şebeke üyelerinin canlı yayında yasa dışı bahis oynatmalarının yanı sıra yine yasa dışı bahis sitelerine de üye kazandırmaya çalıştıkları öğrenildi. R.G.'nin canlı yayın sırasında ise polise hitaben "Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez" dediği öğrenildi.  

Polisin ise operasyon sırasında "Bak gelemezsiniz dedin. Geldik" dediği öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez
'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez
'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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