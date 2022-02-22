Yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne operasyon: 26 gözaltı

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR ve İstanbul'da yasa dışı bahis oynatan silahlı suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda örgütün elebaşı G.R"nin de aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Türkiye'deki en büyük yasadışı bahis örgütlerinden olan suç örgütü üzerinden çoğunluğu kripto paralarla olmak üzere 1,5 milyar TL'den fazla para akışının olduğu tespit edildi. Kendisini iş insanı olarak tanıtan G.R.'nin pencereden atlayıp, kaçmaya çalışırken yakalandığı, aracında ise yüklü miktarda nakit para ele geçirildiği bildirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sanal bahis şebekesi ve silahlı organize suç örgütüne yönelik 6 ay önce çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Diyarbakır ve İstanbul'da şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 32 adrese baskın yapıldı.

Şüphelilerin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının sürdüğü bildirildi.