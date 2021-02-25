Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 kişi adliyede (2)
25.02.2021 15:26 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:31
11 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 13 kişiden 11'i tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
11 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 13 kişiden 11'i tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ