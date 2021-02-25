Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 kişi adliyede (2)
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Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 kişi adliyede (2)

25.02.2021 15:26 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:31
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 kişi adliyede (2)

11 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 13 kişiden 11'i tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 13 kişiden 11'i tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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