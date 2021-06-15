YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA
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YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA ve Mersin'de, internetten yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

MALATYA ve Mersin'de, internetten yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Malatya ve Mersin'de, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere baskın yapan polis, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA
YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA
YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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