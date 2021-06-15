YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMA

MALATYA ve Mersin'de, internetten yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

MALATYA ve Mersin'de, internetten yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Malatya ve Mersin'de, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere baskın yapan polis, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı