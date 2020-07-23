Yasa dışı bahis operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı Trabzon'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon'da yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, yapılan aramalarda 10 cep telefonu, 12 sim kart, 8 flash bellek, 10 banka kartı, 35 bin liralık senet ile 3 bin 400 lira ele geçirildi.

Yetkililer, 5 kişinin banka hesaplarına ise bloke konulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA