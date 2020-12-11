Yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi
11.12.2020 10:26 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:31
Otomobilin bagajındaki valizler Operasyon sonucu ele geçirilen paralar ANKARA - Ankara Siber ekiplerince 5 ilde düzenlenen, 31 kişinin yakalandığı yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi.
Otomobilin bagajındaki valizler
Operasyon sonucu ele geçirilen paralar ANKARA - Ankara Siber ekiplerince 5 ilde düzenlenen, 31 kişinin yakalandığı yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı