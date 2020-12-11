Yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi

11.12.2020 10:26 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:31

Otomobilin bagajındaki valizler Operasyon sonucu ele geçirilen paralar ANKARA - Ankara Siber ekiplerince 5 ilde düzenlenen, 31 kişinin yakalandığı yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi.

Otomobilin bagajındaki valizler

Operasyon sonucu ele geçirilen paralar ANKARA - Ankara Siber ekiplerince 5 ilde düzenlenen, 31 kişinin yakalandığı yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi.

Yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi
Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi
Yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi tutuklandı
Yasa dışı bahis operasyonunda 12 kişi tutuklandı
İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda değeri 13 milyon 800 bin lira olan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Serdar Ortaç Haluk Bilginer
Spor Okan Buruk Abdullah Avcı Ali Palabıyık Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 10:31:09. #1.15#
title