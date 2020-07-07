Yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
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Yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

07.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:38

Gaziantep'te yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal ortamda yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç elde edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen 13 adrese, İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekiplerinin de drone desteğiyle şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, aralarında şebeke lideri olduğu iddia edilen şüphelinin de yer aldığı 13 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bahis kuponları, çok sayıda cep telefonu, bilgisayarlar ve para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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