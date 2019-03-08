Yasa Dışı Bahis Operasyonuna 5 Tutuklama

Samsun merkezli İstanbul, İzmir, Sakarya, Giresun, Bartın, Kütahya ve Trabzon illerini kapsayan yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, "örgüt faaliyetleri çerçevesinde 7258 SKM futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında planlı operasyon düzenledi. Ekipler, İstanbul, Kütahya ve Giresun illerinde 7 hedef şahıs ile Sakarya, Giresun, İstanbul, Bartın, Kütahya, Trabzon, İzmir ve Samsun illerinde 21 şüpheli olmak üzere dosya kapsamında 28 zanlı tespit etti. Şüphelilerin banka hesaplarına yapılan incelemede, 1 Ocak 2018-11 Ocak 2019 tarihleri arasında 8 milyon 336 bin 38 lira hesap hareketlerinin olduğu ve bu hesaplara açık kimlik bilgileri tespit edilen 34 farklı ilde ikamet eden 123 sahsın bahis parası yatırdığı belirlendi.

Samsun koordineli olarak İstanbul, Kütahya ve Giresun illerinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Selçuk K. ve Cem S. Samsun'da, Ercan B., Cihan A., Hamit M. ve Davut T. isimli şahıslar İstanbul'da, Tugay T. isimli şahıs Giresun'da, Ünal T. isimli şüpheli de Kütahya ilinde yakalanarak gözaltına alındı. 20 zanlı hakkında da bulundukları illerde gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin ikametlerin yapılan aramada 2 bin 480 TL para, 1 adet 3 bin 500 lira tutarında senet, şüphelilere ait cep telefonları ve dijital materyaller elde edildi.

Polisteki sorguları tamamlanan Selçuk K., Ercan B., Cihan A., Hamit M., Davut T., Ünal T. ve Tugay T., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Selçuk K. ve Davut T. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren Ercan B., Cihan A., Hamit M., Ünal T. ve Tugay T., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA