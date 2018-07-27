Yasa Dışı Bahis Operasyonu Şüphelileri Adliyede

SAMSUN polisinin 40 ilde, yasa dışı bahis oynatan ve oynayan kişilere yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 45 kişiden 35'i serbest kalırken, 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynatan ve oynayanlara yönelik 40 ilde 24 Temmuz günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda toplam 45 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda bulunan dijital envanterler ve nakit paralara el kondu. Şüphelilerin her Salı günlü paraların 'kasa' tabir edilen kişiler tarafından elden toplandığı ve 100 liradan 50 bin liraya kadar bahis oynandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 35'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 10 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

- Samsun