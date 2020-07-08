Yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı
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Yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı

- Yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı Antalya merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Konya ve Hatay illerinde bir şüphelinin liderliğinde yasa dışı bahis faaliyeti gösteren 24 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

08.07.2020 11:00 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:38

- Yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı

ANTALYA - Antalya merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Konya ve Hatay illerinde bir şüphelinin liderliğinde yasa dışı bahis faaliyeti gösteren 24 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında 16 farklı internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan, 4 milyon TL haksız kazanç elde eden ve bu parayı bitcoin aracılığıyla dijital paraya çeviren şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Antalya merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Konya ve Hatay illerinde M.Y'nin liderliğinde faaliyet gösteren 24 şüpheli, yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çok sayıda dijital materyal, para sayma makinası, 30 bin 385 TL, 2 bin 150 dolar, 500 Euro, 1 adet silah ve 180 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan 6 şahıs serbest bırakılırken, 18'i ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 11'i de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı

Kaynak: İHA

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