Yasa dışı bahis operasyonu
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Yasa dışı bahis operasyonu

Adana'da yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik soruşturmada 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

10.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:41

Adana'da yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik soruşturmada 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatanlar ile bunlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlatı.

Soruşturma kapsamında 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Yasa dışı bahis operasyonu

Kaynak: AA

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