Yasa dışı bahis operasyonu

16.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:59

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik olarak Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, çıkar amaçlı suç örgüt kurup bu faaliyet kapsamında yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Ankara merkezli olarak Antalya, Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerden tamamının gözaltına alındığı ifade edildi. Şüphelilerin işlemlerinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ettiği kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA