Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İstanbul'da internet aracılığıyla yasa dışı bahis organizasyonu düzenleyen ve çocukları para çekmek-yatırmak için kullandığı öne sürülen suç örgütü üyesi 15 kişi yakalandı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, internet aracılığıyla yasa dışı bahis oynatan ve yaşları 15 ile 17 arasındaki çocukları ATM'den para çekmek-yatırmak amacıyla kullandığı belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı.