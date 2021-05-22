'Yasa dışı bahis' hesaplarında 217 milyon dolar hareketlilik; parayı 'Bitcoin' yapmışlar (1)
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'Yasa dışı bahis' hesaplarında 217 milyon dolar hareketlilik; parayı 'Bitcoin' yapmışlar (1)

'Yasa dışı bahis' hesaplarında 217 milyon dolar hareketlilik; parayı 'Bitcoin' yapmışlar (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan 83 şüpheliye yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunan 83 şüpheliye yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Diyarbakır'da yakalanan 37 şüpheliden 20'si, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Savcılığa sevk edilen 17 şüpheliden, aralarında çete lideri Murat A.'nın da olduğu 8'i, mahkemece tutuklandı, 9'u ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde ettikleri parayı olası operasyonda el koyulmasın, diye 'Bitcoin'e çevirdikleri ortaya çıktı. Ele geçirilen 2 hesap numarasında 217 milyon 400 bin dolar hareketlilik tespit edilirken, hesaplarda ayrıca 682 bin 665 dolar olduğu görüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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