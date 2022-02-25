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Yasa dışı bahis düzenleyen 12 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yasa dışı bahis düzenleyen 12 kişi yakalandı

Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis düzenlediği tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis düzenlediği tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 22 Şubat'ta yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kurdukları paravan şirketler vasıtasıyla bahis paralarını aklamaya aracılık ettiği tespit edilen 12 şüpheli, Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele, Ankara, Bahis, 3. Sayfa, Haberler

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